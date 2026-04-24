プロレスリング・ノアは２４日、５月２日の東京・両国国技館大会のメインとセミの試合順のファン投票を行うと発表した。この日の後楽園大会で、両国大会での内藤哲也とのシングル戦が決まっているＯＺＡＷＡが「５月２日、両国国技館大会のメインイベントはタイトルマッチ『稲村ＶＳシェイトン・ヘイスト』で本当にいいのか？」と問いかけ。その上で自身の試合とＧＨＣヘビー級王座戦「王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲