「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）熱狂的な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２６の牧野真莉愛が左翼席で観戦。その様子がＮＨＫ−ＢＳの中継で映し出され、ＳＮＳで反響を集めた。ピンクのハチマキを締め、日本ハムのユニホームを着用。違和感なくスタンドに溶け込み、笑顔で歩く様子が数秒放送された。この様子を含めて、ネットでは「ファンの鑑だな」、「旗振ってるガチやんｗ」、「応援