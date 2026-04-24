ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！最強カラオケ曲ＳＰ」が２４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。世代を越えて楽しめる歌謡曲バラエティー。元モーニング娘。の後藤真希（４０）が登場し「マイク争奪！ザ・ベストテン」「名曲振り付けクイズ」などに奮闘した。昨年、４０歳になった後藤だが、変わらぬ美貌にネットも興奮。「今もめっちゃ綺麗だし時空歪んでる」「ゴマキの透明感エグイな年齢重ねる度に綺麗にな