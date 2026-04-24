今週（4月17日～4月23日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米・イラン和平期待と米企業決算を背景に堅調な推移 ビットコインは、米・イランの和平期待と好調な米企業決算を背景に堅調に推移した。 週前半は乱高下する展開となった。イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を表明したことを受けて原油価格が急落。米金利低下も追い風となる中、ビットコインは米国株とともにBTC=78,000ドル（約1,244万円）付