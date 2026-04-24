春の訪れとともに、香りも軽やかにアップデートしたくなる季節。そんな今、ジョンマスターオーガニックから、五感を優しく満たす限定フレグランスが登場します。青々とした自然を感じる“グリーンティ”の香りは、心までリフレッシュさせてくれるような心地よさ。肌にやさしく寄り添う使い心地も魅力で、日常にそっと彩りを添えてくれます♡ 春を感じるグリーンティの香り 今回登場する