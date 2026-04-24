ジョンマスターオーガニックの限定フレグランス登場！春を纏うグリーンティの香り

春の訪れとともに、香りも軽やかにアップデートしたくなる季節。そんな今、ジョンマスターオーガニックから、五感を優しく満たす限定フレグランスが登場します。青々とした自然を感じる“グリーンティ”の香りは、心までリフレッシュさせてくれるような心地よさ。肌にやさしく寄り添う使い心地も魅力で、日常にそっと彩りを添えてくれます♡

春を感じるグリーンティの香り

今回登場するのは、「アクアパフューム（グリーンティ）」27mL／5,280円（税込）。お茶をイメージしたナチュラルな香りが特徴の水性フレグランスです。

香りは、ベルガモットやプチグレンの爽やかなトップから始まり、ティーやローズのやわらかなミドルへ。さらにナツメグやマテのウッディノートが奥行きを生み、時間とともに表情が変化します。

まるで茶畑を吹き抜ける風のような清々しさと、温もりのある余韻が絶妙に重なり合い、春らしい軽やかさと深みを同時に楽しめるのが魅力です。

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肌にやさしい水性フレグランス

アルコールフリー＆ウォーターベース処方で、肌への刺激が少ないのも嬉しいポイント。直接肌につけられるやさしい使い心地で、フレグランス初心者にもぴったりです。

さらに、レシチンカプセルに香りを閉じ込める独自処方により、長時間にわたって香りの変化を楽しめるのも特長。

ローズヒップエキス※やラベンダー花エキスなどの保湿成分も配合されており、乾燥しがちな肌にも安心して使えます。香りを楽しみながら、しっとりとした肌をキープできるのは嬉しいですよね♪

※カニナバラ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

日常に寄り添う軽やかな香り

強すぎないナチュラルな香り立ちは、オフィスやお出かけ、リラックスタイムまで幅広く活躍。気分をリフレッシュしたいときや、さりげなく香りを楽しみたいシーンにぴったりです。

また、つけるたびに異なる表情を見せる奥行きのある香りは、その日の気分やシーンに寄り添ってくれる存在。忙しい日常の中でも、自分らしい時間を大切にしたい女性におすすめの一本です。

春の香りで心もリフレッシュ

自然の息吹を感じるグリーンティの香りは、春の毎日をより心地よく彩ってくれる存在。肌にやさしい処方と奥行きのある香りで、日常にさりげない贅沢をプラスしてくれます。

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。新しい季節のスタートに、自分だけの特別なフレグランスを取り入れてみてはいかがでしょうか♡