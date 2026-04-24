◆ファーム・リーグ巨人１×―０西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山田龍聖投手（２５）が２３日、１３８球の熱投でチームのサヨナラ勝利を呼び込んだ。ファームリーグ・西武戦（Ｇタウン）に先発し、９回４安打無失点で完封。最後の打者を中飛に打ち取ると、スタンドからは大きな拍手が送られた。「最後まで投げたい気持ちはあったし、（石井２軍）監督も『行って来い』と言ってくれたので自信を持ってマ