【ジャカルタ共同】インドネシアのジョヨハディクスモ大統領特使（エネルギー・環境担当）は23日、ロシア産原油1億5千万バレルを確保したと明らかにした。インドネシア国営アンタラ通信が報じた。中東情勢を受け、原油調達先の多角化を狙いプラボウォ大統領がロシアのプーチン大統領との会談で協力を求めていた。ジョヨハディクスモ氏は「特別価格で供給を受ける」と成果をアピールした。インドネシアは産油国だが、生産能力が