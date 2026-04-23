◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(23日、ベルーナドーム)西武が珍しいダブルスチールで同点に追いつきました。西武は1点を追う5回、先頭の平沢大河選手がツーベースを放つと続く古賀悠斗選手は内野安打で出塁します。ここで長谷川信哉選手が送りバントで1アウト2塁3塁とすると、続く滝澤夏央選手は1ボール1ストライクからスクイズの構えを見せます。ボールがワンバウンドし空振りとなりましたが、キャッチャーがボールをは