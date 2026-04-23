タレントで女優の滝沢カレンが２２日、ＳＮＳに新規投稿。元ＴＢＳアナウンサーで女優としても活躍する田中みな実と、アフタヌーンティーを楽しんだことを明かした。「みな実さんと椿山荘デート椿山荘でアフタヌーンティーｉｎ抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました♡どれもこれも緑仕様で抹茶味のいろんなものを食べてから、満腹姿でお庭をお散歩庭中また緑で、ずっと温泉地に来たようだねと話しま