「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。2年ぶりの開催となる団体戦に注目が集まっている。そうした中、WTT公式サイトは日本のライバルとなることが予想されるフランスに注目し、特集記事を掲載している。 ■張本智＆松島にも好相性 今回の世界卓球団体戦で混戦が予想されるのが男子の戦い。2001年から11大会連続（20年は中止）で金メダルを獲得している中国が優勝争いの