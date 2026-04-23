金シャチ土産からぴよりん弁当まで ロケーションも生かして 出発前の最後の砦に!? 名古屋駅直結のジェイアール名古屋タカシマヤでは4月22日(水)から5月6日(水)にかけて、最大12連休という今年のゴールデンウィークに合わせた、特別仕様のデパ地下グルメを展開します。 地元ならではの手土産や名古屋めしのお弁当を、前年より約1割増の品揃えで用意。旅立ちの前にも帰省からの帰り際にも立ち寄りた