マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で、アイアンマン／トニー・スタークを殺すことに反対したのは間違いだった……ハッピー・ホーガン役のジョン・ファヴローが、米にて赤裸々に認めた。 『アイアンマン』シリーズでは製作総指揮も務めるファヴローは、ロバート・ダウニー・Jr.が演じたアイ