タイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、宝石のように輝く月光ラメとツヤで理想の唇に仕上がるリップグロス「Cathy Dollムーンリットリップグロス」が発売されます。2026年5月13日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年5月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。ジュエリーのような輝きと、シロップのようなツヤ感