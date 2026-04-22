◇セ・リーグ中日1-5巨人（2026年4月22日前橋）中日は、巨人戦に1―5で敗れ、今季最長の6連敗を喫した。先発・桜井頼之介投手（22）は3回6安打4失点（自責3）でKO。攻撃陣も7安打を放ちながら13三振で1得点止まり。守りも2試合連続の複数失策。投打ともに精彩を欠き、またも連敗脱出に失敗した。「選手たちは取りこぼさないようにって必死にやっているんだけども、そういったミスを出した時にはダメージが大きい。（相手