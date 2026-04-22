２１日から２２日にかけて、福島県鏡石町の幼稚園や同県須賀川市の義務教育学校の周辺で、クマ（体長約１・５メートル）の目撃が相次いだ。同じ個体の可能性があり、須賀川署が注意を呼びかけている。同署によると、２１日午後８時頃、同町岡ノ内にある幼稚園駐車場で１頭が目撃された。２２日午後１時１５分頃には、約１・５キロ北西にある同市岩渕の市立義務教育学校稲田学園付近に同程度の大きさのクマがいるのを車で通った