体を前にかがめ、おぼつかない足取りで車に乗り込む女。千葉・大網白里市の自宅で、母親とみられる遺体を遺棄したとして逮捕された自称・画家の森玲子容疑者（62）です。近所に住む人が、市に「最近、母親の様子を見ない」と相談。20日に市の職員が自宅の中に入ったところ、リビングで女性の遺体を発見しました。窓から見える家の中は、新聞紙やごみ袋などが散乱。森容疑者は、母親との2人暮らしでした。親子を知る人によりますと