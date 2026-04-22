熊本地震から10年となり、別府市・あけぼのこども園で22日、防災学習が行われ、0歳から6歳の園児69人がクイズを通じて身を守る行動を学びました。 【写真を見る】熊本地震から10年こども園で防災学習非常食をおやつに大分・別府市 こども園は津波が押し寄せる恐れのあるエリアに入っていて、子どもたちが海抜の高い建物まで避難する訓練も行われました。 （園児）「先生の言うことを聞いて一緒に手をつないで行けて良かっ