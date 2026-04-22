7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の小泉光咲が、ライブ復帰を果たすことが22日、同グループのサイトで発表された。小泉は、3月27日から軽度の肺気胸のため、一定期間、自宅療養及び健康観察を行っていた。【写真】療養前におっとり癒し系美人担当アイドル役を演じた小泉光咲サイトでは「3月27日(金)より、軽度の肺気胸のためライブおよびテレビ出演を欠席しておりましたメンバーの小泉光咲