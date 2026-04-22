【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46の小川彩と菅原咲月が4月22日、映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」の先行上映会＆スペシャルイベントに出席。角川映画の名作2作品が2027年に舞台化することが発表され「時をかける少女」の主人公を小川、「セーラー服と機関銃」の主人公を菅原が務めることが明らかとなった。2人は舞台単独初主演となる。【写真】乃木坂メンバー、重大発表の瞬間◆小川彩＆菅原咲月、舞台単独初主演決定