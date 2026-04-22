読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！同じサークルの彼氏と順調に交際していた私。しかしある日、身に覚えのない「別れた」という噂が広まってしまいます。その裏には、思いもよらない人物の影がありました――。まったく身に覚えのない「彼氏と別れたって本当なの？」私は同じサークルの彼氏と交際しており、周囲も公認の穏やかな日々を過ごしていました。ある日の夕方、ひとりで帰宅していると、たまたま同じサーク