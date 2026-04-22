【まさかの結末】順調だったはずが一変！？突然流れた「破局の噂」の裏には、信じていた友人の恐ろしい罠が…！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！同じサークルの彼氏と順調に交際していた私。しかしある日、身に覚えのない「別れた」という噂が広まってしまいます。その裏には、思いもよらない人物の影がありました――。

私は同じサークルの彼氏と交際しており、周囲も公認の穏やかな日々を過ごしていました。ある日の夕方、ひとりで帰宅していると、たまたま同じサークルの友人に声をかけられます。

「今日は彼氏と一緒じゃないの？」

そう聞かれ、特に違和感もなく会話をしながら一緒に帰りました。

しかし数日後、別の友人から突然――

「ねえ、彼氏と別れたって本当なの？」

と、慌てた様子で聞かれたのです。まったく身に覚えのない私は、ただただ驚き、困惑するばかりでした。