【まさかの結末】順調だったはずが一変！？突然流れた「破局の噂」の裏には、信じていた友人の恐ろしい罠が…！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！同じサークルの彼氏と順調に交際していた私。しかしある日、身に覚えのない「別れた」という噂が広まってしまいます。その裏には、思いもよらない人物の影がありました――。
まったく身に覚えのない「彼氏と別れたって本当なの？」
私は同じサークルの彼氏と交際しており、周囲も公認の穏やかな日々を過ごしていました。ある日の夕方、ひとりで帰宅していると、たまたま同じサークルの友人に声をかけられます。
「今日は彼氏と一緒じゃないの？」
そう聞かれ、特に違和感もなく会話をしながら一緒に帰りました。
しかし数日後、別の友人から突然――
「ねえ、彼氏と別れたって本当なの？」
と、慌てた様子で聞かれたのです。まったく身に覚えのない私は、ただただ驚き、困惑するばかりでした。
噂の出どころはまさかの人物…？
私たちはこれまで通り仲良く過ごしていたため、なぜそんな噂が広まったのか見当もつきません。そこで私は、噂を教えてくれた友人に、出どころをそっと尋ねてみました。
すると返ってきたのは――あの日、一緒に帰った“あの友人”の名前。
あんなに楽しそうに話していた彼女が、なぜそんな嘘を…？理解が追いつかず、不安だけが静かに広がっていきました。
このあと最悪な事実が発覚することに...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部