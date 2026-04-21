東京・文京区の「東京ドームシティ」で、アトラクションの点検作業中に遊具に挟まれた女性作業員の死亡が確認されました。21日正午ごろ、文京区後楽園の「東京ドームシティアトラクションズ」の「フライングバルーン」で、「体が挟まれている」と119番通報がありました。警視庁によりますと、東京ドームシティに勤める24歳の女性作業員が、脚立に乗って支柱の点検作業をしていたところ、上から座席部分が落下して挟まれたというこ