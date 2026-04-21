ノルディックスキー・ジャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪で個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）が21日、長野オリンピックスタジアム（長野市）で行われた巨人―中日戦でファーストピッチを務めた。丸山は長野県野沢温泉村出身で、始球式は人生初。故郷・長野県での凱旋登板に、大きな歓声を浴びてマウンドに登場した。ポニーテールに背番号6のユニホーム姿で、昨季限りで引退した長野