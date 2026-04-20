お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）4月20日の放送では大竹まことが、19日に行われた憲法改正に反対する人たちによる大規模なデモに関する東京新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「集まった人たちと考えてることが合致する人はたくさんいるかもしれないしっていう段階ですけども、康平くんはどう思います