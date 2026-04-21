「おい！小池」――。全国に掲示されたこの特徴的な指名手配ポスターを記憶している人は多いだろう。強烈な印象を残したこのコピーは、ネットではパロディの対象となり、今もSNSで面白おかしく扱われている。 だが、ポスターの認知度の割には、「おい！小池」と呼ばれ続けたこの人物がどのような事件の容疑として指名手配されたか、認識している人は意外に少ないのかもしれない。長く未解決事件とし