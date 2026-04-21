シャンプーをしてもらうために、トリミングサロンへ出かけたコーギーさん。飼い主さんがお迎えに行くと、トリマーさんから『振り向くとずっとこの顔してて…』と、1枚の写真が送られてきたのだそう。 思わず笑顔になってしまうその光景は記事執筆時点で182万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：トリミングサロンの店員から『預けた犬の写真』が送ら