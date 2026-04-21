歌手の浜崎あゆみ（47）が4月20日にインスタグラムのストーリーズに投稿した静止画がファンの間で話題だ。【もっと読む】原型は2017年の情報か？ 浜崎あゆみ「豪邸売却デマ」分析で出てくる「拡散された理由」投稿された写真は赤いライトに照らされた、サウナのような内装の小さな部屋の内部の写真。添えられているメッセージは「11月まで続く30公演を前に、素早いリカバリーの重要さを本気で考えた結果」というもので、どうや