X（旧Twitter）で話題になっているのは、あからさまに嫌な表情を浮かべてしまったわんこの姿。分かりやすすぎる反応は記事執筆時点9万2000回を超えて表示されており、「はあ？って顔ｗｗ」「めっちゃ物言いたげで草」「完全に人間の反応」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『カッパ着てお散歩やで』と秋田犬に伝えた結果→想像以上に嫌なようで…まさかの表情】 カッパ嫌いな秋田犬