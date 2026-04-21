X（旧Twitter）で話題になっているのは、あからさまに嫌な表情を浮かべてしまったわんこの姿。分かりやすすぎる反応は記事執筆時点9万2000回を超えて表示されており、「はあ？って顔ｗｗ」「めっちゃ物言いたげで草」「完全に人間の反応」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『カッパ着てお散歩やで』と秋田犬に伝えた結果→想像以上に嫌なようで…まさかの表情】

カッパ嫌いな秋田犬

Xアカウント「@akitanorintaro」の投稿主さんは、秋田犬の『凛太郎』ちゃんの日常を紹介しています。この日、外は雨が降っていたそう。そのため、凛太郎ちゃんにカッパを着せて散歩に行くことにしたといいます。

しかし、凛太郎ちゃんは、雨の日に散歩に行くことが大嫌いなのだとか。投稿主さんが「散歩に行こう」と声をかけてみると…。

凛太郎ちゃんは、口をあんぐりと開け、上目遣いで投稿主さんを見上げたといいます。その表情はまるで「本気か…？」と呆れているかのよう。

怠惰な姿にホッコリ♡

あまりにも感情が分かりやすい凛太郎ちゃんに、投稿主さんは思わず笑ってしまったそう。人間並みに表情豊かな凛太郎ちゃん、もしかして前世は人間だった…？

ちなみに、いざ散歩にでかけてからも、あからさまに嫌そうな顔をするのだとか。帰り際に地面に伏せて動かなくなることもあるといいます。

雨の日の散歩も疲れたときに歩くのも嫌だけれど、毎日楽しく暮らしているという凛太郎ちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿にはたくさんの称賛の他、共感のコメントも多数寄せられました。

Xアカウント「@akitanorintaro」には、凛太郎ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@akitanorintaro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。