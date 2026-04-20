私はアサミ（20代後半）。私は今育休中で娘のユリを育てていますが、私の会社は残業が当たり前で、子育てしやすい環境ではありません。夫のコウジ（20代後半）の会社も同じで、育休もとれませんでしたし、有給だってあってないようなもの。週休2日のはずが、1日はなんだかんだと仕事が入るという、ややブラック寄りの会社なんです。このまま復職は無理なのではないかと気付いた私は、夫と転職について話し合いをしました。そして転