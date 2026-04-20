クローザー候補で加入のディアスに異変？米大リーグのドジャースに、3年総額6900万ドル（約110億円）という巨大契約で加入したエドウィン・ディアス投手に日本のファンから不安の声が上がっている。ここまで7試合に登板し10.50。X上では「呪いでもあるのか」「どうした…」とのコメントが並んだ。ディアスは19日（日本時間20日）、コロラド州デンバーで行われたロッキーズ戦の8回に6番手で登板。ドジャースが4-6と2点を追う状