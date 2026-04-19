埼玉栄高校を今春に卒業した垣添玄空（はるく、１８）が１９日、父の雷親方（元小結垣添）と都内の雷部屋で入門会見を行った。前相撲デビューを目指して夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受ける。垣添は目立ったスポーツ経験はなかったが、中３の秋に父と栃木国体の観戦に出向いた際、埼玉栄高相撲部の山田道紀監督に声をかけられ入学を決意。強豪で本格的に相撲を開始して、団体戦メンバーとして昨夏の高校