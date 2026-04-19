現在はフラメンゴでプレイする34歳MFジョルジーニョがアーセナルを退団した理由を明かした。2023年冬にチェルシーからアーセナルへ加入したジョルジーニョ。アーセナルでは公式戦79試合に出場し2ゴール3アシストを記録した。類稀なるパスセンスでゲームをコントロールできる同選手だが、アーセナルでは絶対的存在になるまでには至らず、2025年夏に契約満了にて退団した。ミケル・アルテタ監督は同選手を高く評価し、契約延長を希望