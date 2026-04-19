スイミング、習字、サッカーなど、子どもの習い事の送り迎えに自転車を使っている家庭も多いのでしょうか。しかし、今年の4月から2人乗りをすると反則金3000円とられる、という話を聞き、驚き困惑した人もいるのではないでしょうか。 結論から言うと、小学生になった子どもを自転車の後ろに乗せて走ることは、交通違反となります。ただし、自転車への反則金は今回新しく導入されたものですが、ルール事態は以前