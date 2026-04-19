俳優のノア・ワイリーが、主演ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」のキャストが離脱することは「避けられない」とコメントした。 【写真】いかにもいそう「本物の医師」と勘違いされたノア・ワイリー シーズン1からモハン医師役を演じてきた俳優のスプリヤ・ガネーシュが、シーズン3には戻ってこないという発表を受け、救急医療室で働く人たちの姿を描く同ドラマは、病院の