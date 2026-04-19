元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。「【＃上西怜コスプレ写真集】発売記念イベントin大阪イベントチケットの追加販売が決定しました！！追加販売（発送分）は4／30(木)23:59までとなっています」と報告。オレンジ色を基調としたビキニ水着姿に手ぬぐいを頭に乗せて風呂に入ったり、銭湯のアヒルの前で水着姿の曲線美を披露した。さらに水色のヘアにあふれ