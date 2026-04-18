【モデルプレス＝2026/04/18】7人組ヒップホップガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】日韓サバ番グループ、圧巻のパフォーマンス◆H//PE Princess「ガルアワ」初登場日本と韓国から計40人が参加し、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典