日韓オーデ「ヒポプリ」から誕生・H//PE Princess「ガルアワ」初登場 5月27日デビューについても生報告「たくさん準備しています」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】7人組ヒップホップガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】日韓サバ番グループ、圧巻のパフォーマンス
日本と韓国から計40人が参加し、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）の4人がメインプロデューサーを務めた日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕生したグループ。2026年前半のデビューを目指しており、デビューアルバムのタイトル曲は、韓国のヒップホップシーンを長年にわたり牽引してきたDynamicduoのGaekoがプロデュースを担当する。
そんなH//PE Princessが「ガルアワ」に初登場。「DAISY」で幕を開け、圧倒的な歌唱力とパフォーマンスを見せた。
MCでは「ガルアワ」初出場について「本当に光栄に思います」とコメント。続けて5月27日に1stミニアルバム『17.7』でデビューすることを報告。「デビューに向けてたくさん準備しています」と語った。
そして「皆さん一緒に楽しんでくださーい！」と呼びかけた。続けて「皆さん一緒に楽しんでくださーい！」と呼びかけ「次の曲は1曲目とは対照的な楽しくノれる楽曲となってます」と紹介。2曲目の「ｇOOｄ!」を披露し、会場が一体となっていた。
今回披露した2曲は同番組内でも披露された楽曲となっており、1stミニアルバムにも収録されている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
M1.DAISY
M2.ｇOOｄ!
【Not Sponsored 記事】
【写真】日韓サバ番グループ、圧巻のパフォーマンス
◆H//PE Princess「ガルアワ」初登場
日本と韓国から計40人が参加し、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）の4人がメインプロデューサーを務めた日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕生したグループ。2026年前半のデビューを目指しており、デビューアルバムのタイトル曲は、韓国のヒップホップシーンを長年にわたり牽引してきたDynamicduoのGaekoがプロデュースを担当する。
MCでは「ガルアワ」初出場について「本当に光栄に思います」とコメント。続けて5月27日に1stミニアルバム『17.7』でデビューすることを報告。「デビューに向けてたくさん準備しています」と語った。
そして「皆さん一緒に楽しんでくださーい！」と呼びかけた。続けて「皆さん一緒に楽しんでくださーい！」と呼びかけ「次の曲は1曲目とは対照的な楽しくノれる楽曲となってます」と紹介。2曲目の「ｇOOｄ!」を披露し、会場が一体となっていた。
今回披露した2曲は同番組内でも披露された楽曲となっており、1stミニアルバムにも収録されている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
◆H//PE Princessセットリスト
M1.DAISY
M2.ｇOOｄ!
【Not Sponsored 記事】