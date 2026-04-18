アメリカ・ニューヨークで27日に開幕するNPT＝核拡散防止条約の再検討会議を前に、議長を務めるベトナムの国連大使は17日、最終文書の採択の必要性を強く訴えました。ド・フン・ビエット国連大使「もし今回の会議でも最終文書を採択できなければ、NPT体制の信頼性に深刻な打撃を与え、国際社会全体の集団的安全保障を脅かす恐れがある」27日から始まるNPT再検討会議で議長を務めるベトナムのビエット国連大使は17日、過去2回の再検