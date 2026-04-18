第1子妊娠中の藤井サチ、ランウェイ登場 春っぽワンピ姿【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤井サチが4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】第1子妊娠中の美女モデル、ランウェイ登場
3月に妊娠を発表した藤井は、春らしい淡いピンクのワンピース姿で登場。フェミニンなスタイリングをふんわりとした魅力たっぷりに着こなした。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆妊娠中の藤井サチ、ふんわりワンピ姿でランウェイ
3月に妊娠を発表した藤井は、春らしい淡いピンクのワンピース姿で登場。フェミニンなスタイリングをふんわりとした魅力たっぷりに着こなした。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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