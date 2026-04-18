志尊淳＆仁村紗和（C）日本テレビ 日本テレビ系の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の第2話が、19日よる10時30分から放送される。韓国財閥の跡取りから一転、全てを失い日本へ渡った主人公・ミンソク（志尊淳）が、一人の女性との出会いを通じて再起を誓う波瀾万丈の物語が動き出す。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第２話場面カット韓国有数の財閥『ファングムホテルグループ』の後継者だっ