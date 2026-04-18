人型ロボットが進化を続けています。GMOインターネットグループの「ひとみん」は、中国で行われる人型ロボットの運動会で優勝を狙います。開発チームには、解決したい社会の課題もありました。「ひとみん」が走行フォームを学ぶ1か月に密着しました。■製造・物流の現場で実証実験も4月2日、神奈川・川崎市。ロボットが廊下を進んでいきます。ユニフォームを着て向かったのは、記者会見です。ひとみん「GMOロボッツのひとみんです