“男の子っぽい”ものは徹底排除〜！ もちろん旦那さんには内緒で。でもその思惑にもだんだんと綻びが…。ある日、旦那さんが仕事から帰宅すると、家の外まで娘の泣き声が響いていて…!?>>【まんが】女の子らしく育ってね？(ウーマンエキサイト編集部)