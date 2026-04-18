迷った局面は積極策。レギュラーシーズンで大活躍した“猛将”がようやくポストシーズンで勝ち名乗りを上げた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップ。全20局に及ぶ長丁場の戦いを制した。【映像】攻めてこそ猛将！永井孝典、逆転のハイテイ跳満ツモこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、永