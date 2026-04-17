名古屋市東区で見つかった不発弾の処理作業が19日に行われます。 先月12日、東区葵のマンションの工事現場でアメリカ製250キロ普通爆弾の不発弾が見つかりました。 不発弾の信管の除去作業は19日午前10時から行われます。 午前9時半から現場の半径約300メートルの区域が立ち入り禁止となり、3650人が避難対象となります。 また地下鉄東山線の栄・池下間、桜通線の太閤通・今池間は規制が解除されるまで運