Promille（プロミル）が2026年5月15日（金）、ドン・キホーテ限定のアウトバスアイテム「プロミル ベルベットミルク／プロミル シルキーミスト」を発売する。■内外からアプローチする補修ケアで美しい髪へサロン発想のケア成分を取り入れたアウトバスシリーズ第2弾。髪の状態や仕上がりに合わせて選べる2タイプ展開。「プロミル ベルベットミルク」は、ダメージが蓄積した髪内部に着目した内部補修型ヘアミルク。うるおいと補修成