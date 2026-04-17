17日、ブリュッセルで開かれた日EU「防衛産業対話」の初会合（代表撮影・共同）【ブリュッセル共同】日本と欧州連合（EU）は17日、防衛産業の協力強化に向けた「防衛産業対話」の初会合をベルギー・ブリュッセルで開いた。ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫など地政学的な緊張が高まる中、防衛装備品の開発や生産で連携し、産業基盤を強化する方針だ。ドローンや人工知能（AI）、量子技術など「デュアルユース」と呼ばれ