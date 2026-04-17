料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。お料理する時、アイラップって使ってますか？知ってしまうと手放せなくなるくらい、とっても便利なんです。今回は、アイラップを使った超楽ちんなポテトサラダのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらアイラップで超楽ちん！ポテトサラダを作るのにかかる時間約15分アイラップで超楽ちん！ポテトサラダのカロリー約188kcal／1人分アイラップで超楽