¥ì¥ó¥¸¤È¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ÐÌÌÅÝ¤Ê¥Ý¥Æ¥µ¥é¤âÄ¶´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª»þÃ»¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¶³Ú¤Á¤ó¡ª¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¶³Ú¤Á¤ó¡ª¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó188kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¶³Ú¤Á¤ó¡ª¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¤ªÎÁÍý¤¹¤ë»þ¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÏÂÑÇ®120¡î¡¢ÂÑÎä¡Ý30¡î¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥êÂÞ¤Ç¡¢ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¡¢ÅòÀùÄ´Íý¤¬¤³¤ì1Ëç¤Ç´°·ë¤¹¤ëËüÇ½Ä´Íý¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²¼Ì£ÎäÅà¤ä¡¢¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ÆÙæ¤à¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀö¤¤Êª¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¸º¤é¤»¤ë»þÃ»¡¦ÀáÌó½Ñ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤â¡¢¿å¤È²Ð¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´Íý¡¦¿©´ï¤ÎÂåÍÑ¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÉ¬¿Ü¤ÎËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ä¶³Ú¤Á¤ó¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª
Èé¤òÇí¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¢ªÄÙ¤¹¢ªº®¤¼¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤Ï¡¢Ã¦¿å¤·¤¿¤¤å¤¦¤ê¤È¶Ì¤Í¤®¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÞ°ì¤Ä¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÄ´Íý¤¬´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤âÀö¤¤¤â¤Î¤â¸º¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£ºî¤êÃÖ¤¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¤«¤é¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë°Ü¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¶³Ú¤Á¤ó¡ª¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÎºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¡3¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿2¸Ä
¤¤å¤¦¤ê¡¡1ËÜ
¤«¤Ë¤«¤Þ¡¡100g
±ö¡Ê¤¤å¤¦¤ê¤È¶Ì¤Í¤®ÍÑ¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1
¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸3
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¡³Æ¾¯¡¹
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¶³Ú¤Á¤ó¡ª¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¤å¤¦¤ê¡¦¶Ì¤Í¤®¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥é¡¼¥µ¡¼¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ10Ê¬ÄøÊüÃÖ¤·¤Æ,¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¤¤å¤¦¤ê¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢2ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ2ËÜÆ±»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢»þÃ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤Ã¤ÈÇ¨¤é¤·¤Æ¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Î¸ý¤ò¿ô²óÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»®¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÄÌ¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡¿¨¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÞ¤Î³°¤«¤é¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÄÙ¤·¡¢¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¾ï²¹¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÎä¤á¤¿¤é¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÞ¤Î³°¤«¤éÆëÀ÷¤Þ¤»¡¢¡¤Î¤¤å¤¦¤ê¤È¶Ì¤Í¤®¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ï¥à¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤ÆßÖ¤á¤¿¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢ºú¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Ï60ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤À¤È180¡Á250±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢1ËçÅö¤¿¤ê¡¢3¡Á4±ß¤ÈÈó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª²È¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹